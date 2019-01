Echos des Lions dans les championnats étrangers: Les Tops et les Flops du week-end

Qui s’est illustré ? Qui est passé à côté ? Découvrez les tops et les flops des Lions dans les championnats étrangers du week-end.

Sadio Mané marque le but salvateur pour Liverpool

Liverpool et Crystal Palace ont livré cet après-midi un match fou (4-3), au terme duquel, Sadio Mané a finalement marqué le but salvateur des Reds. Surpris dès la 34′ minute, Liverpool va ensuite égaliser par son homme providentiel, Mohamed Salah (46′ minute) avant que Firmino ne donne l’avantage aux Reds à la 75′ minute. Au terme d’une rencontre serrée, surtout après l’expulsion de Milner, Sadio Mané va marquer alors que Liverpool menait (3-2). Un but qui aura plus d’importance quand en fin de partie, Crystal Palace réussit à réduire le score.

Pape Alioune Ndiaye marque son premier but de la saison

Pape Alioune Ndiaye a marqué ce samedi son premier but de la saison, alors que Galatasaray gagnait Ankaraguçu sur le score de six buts à zéro. Avec une saison aussi réussie avec Galatasaray jusque-là, le sélectionneur Aliou devrait revoir ses notes et faire à nouveau appel à Pape Alioune Ndiaye avant la prochaine CAN.

Famara Diédhiou offre la victoire à Bristol City

Bristol City de Famara Diédhiou se déplaçait sur la pelouse du premier club professionnel de football, Nottingham Forest, sur le score d’un but à zéro. Et c’est bien grâce à l’attaquant des Lions Famara Diédhiou. Avec son huitième but de la saison, Famara arrache une victoire précieuse devant Nottingham dans ce déplacement à grand danger.

Débuts ratés d’Oumar Niasse face à Newcastle ce samedi (3-0)

Oumar Niasse aura connu un premier match raté avec les Bluebirds de Cardiff City ce samedi. En déplacement au Saint James Park contre Newcastle, l’attaquant n’a rien pu faire pour éviter à son équipe de couler chez les Magpies. Alors qu’il est venu pour donner de la vie à l’attaque de Cardiff, Niasse doit vite se réveiller pour attiser l’ardeur des supporters du club Gallois. De toute façon, Niasse a encore six mois pour prouver ce pourquoi le président lui a fait confiance et par la même éviter le même sort connu à Everton.

Le PSG foudroie Djilobodji pour ses débuts avec Guingamp

Sur le banc au coup de sifflet de l’arbitre, Papy Djilobodji a connu ce samedi l’un de ses débuts les plus sinistres de sa carrière avec un club, si ce n’est la première fois. Vainqueur pourtant sur le PSG il y a dix jours, l’EA Guingamp a subi la foudre parisienne ce soir au Parc Des Princes. Entré en jeu à la 73′ minute, le défenseur sénégalais a néanmoins assisté à un triplé parisien (75′, 80′ et 83′). Appelé pour épauler la défense bretonne, Papy Djilobodji n’aura même pas eu le temps de s’adapter pour voir son équipe s’effondrer face à l’ogre du championnat. Le seul point motivant est que le PSG, avec son armada offensive, n’épargnerait outre que les Guingampais.