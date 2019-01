Echos des Lions dan les championnats étrangers

Djilobodji exclu pour sa première titularisation en Ligue 1

Alors qu’il aurait fêté sa première titularisation en Ligue 1 avec son nouveau club, qui sait par un succès, Papy Djilobodji s’est vu logiquement exclure à la 59′ minute, au moment où Guingamp était mené (0-1) par le Stade de Reims. Les ralentis font froid dans le dos. Djilobodji tente de dégager le ballon mais son pied atterrit dans la tête d’un Rémois. Rouge logique alors que Chavarria reste à terre en sang. Une première malheureuse pour le Lion qui est venu pour stabiliser la défense de l’En-Avant Guingamp.

Mbaye Lèye ouvre le score face au leader Genk

Mbaye Lèye a ouvert le score ce soir pour le Royal Excel Mouscron face au leader de la Jupiler League pro, Genk. Le quatrième but en championnat cette saison pour le sénégalais, alors que Son équipe s’imposait chez le leader (1-2). Sur penalty l’attaquant sénégalais a ouvert le score pour donner l’avantage au Royal Excel Mouscron, qui va s’imposer sur le fil sur le score de deux buts à un sur la pelouse du leader du championnat, Genk. Le quatrième but de l’attaquant sénégalais donc pour cette saison, du haut de ses 36 ans il est toujours présent tel un renard de surface.

Santy Ngom dans le onze Statistype de la 22e journée

Tout juste arrivé à Nancy il y a quelques jours en provenance du Fc Nantes, Santy Ngom se fait déjà distinguer par ses performances individuelles avec les Lorrains. Au terme de cette 22e journée de Ligue 2, le jeune attaquant sénégalais, se voit dans le onze type des joueurs ayant eu des statistiques remarquables lors de cette journée. Il a en effet gagné 10 duels lors de son contre l’AJ Auxerre, hier vendredi.

Khouma buteurs contre Cagliari

En réception de Cagliari ce samedi pour le compte de la 21e journée de Série A, Sassuolo mène au score (2-0) à la mi-temps, grâce notamment à un but de Babacar Khouma sur penalty juste avant la pause. Et de six pour Babacar Khouma qui a doublé la mise au Mapei Stadium, alors que Sassuolo dominait Cagliari à la mi-temps sur le score deux buts à zéro.