Echos des Lions de l’étranger Diédhiou, Alfred et Niasse buteurs !

Ce week-end a été un peu riche en couleurs et en chiffres dans le championnat européen. Trois internationaux sénégalais ont été très décisifs avec leur club. Il s’agit de Famara Diédhiou (Bristol D2 Anglaise), Alfred Ndiaye (Wolverhampton) et Baye Oumar Niasse (Everton).

Famara Diédhiou marche fort en ce moment. Face à Sunderland ce samedi, l’attaquant sénégalais a réalisé un doublé express en 6 minutes. Alors que son équipe menait par 1 à 0 depuis la 5e minute grâce à un but d’Aden Flint, l’ancien sociétaire d’Angers réussit à mettre ses coéquipiers à l’abri d’un possible retour au score de l’équipe adverse. Diédhiou inscrit successivement deux buts à la 31e et à la 37e minute. Permettant à Bristol City (deuxième division anglaise) de rentrer aux vestiaires avec une avance confortable de 3 buts à 0. Au retour des vestiaires, c’est un autre match qui a commencé. Une véritable opération de remontada a permis à Sunderland de revenir à 3-3.

Wolverhampton se rapproche de la montée en Premier League après cette nouvelle victoire ce samedi sur les Queens Park Rangers lors de la 31e journée de la Championship (2-1). L’international sénégalais Alfred Ndiaye a ouvert le score à 12e mn avant que Costa ne double la mise. Washington avait réussi à réduire le score en deuxième période.

Everton, 10e au classement, s‘est sereinement défait de Crystal Palace (3-1). Les buts ont marqués pas Sigurdsson (46e), Niasse (51e) et Davies (75e). Milivojevic a sauvé l‘honneur en fin de rencontre (83e) sur pénalty. C’est le 7e but de Baye Oumar Niasse devenu indiscutable en attaque à Everton et qui devient un prétendant sérieux pour l’attaque des Lions du Sénégal.

Source : wiwsport.com