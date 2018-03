Echos des lions de l’etranger- Mané, Mbaye Niang, Ba, Stéphane Badji buteurs

Ce week-end a été riche en couleurs et en chiffres dans le championnat européen. Les internationaux sénégalais ont été très décisifs avec leur club. Il s’agit de Sadio Mané, Mbaye Niang, Stéphane Badji, Demba Ba et Mbaye Diagne.

Buteur sur la pelouse du Hellas Vérone ce dimanche lors de la 26e journée, Mbaye Niang a inscrit son quatrième but en Seria A avec Torino. Malgré ce but, Torino s’est incliné (2-1). Déjà buteur il y a deux semaines, Demba Ba a encore trouvé le chemin des filets avec Göztepe. L’attaquant sénégalais a donné la victoire à son équipe ce dimanche contre Sivasspor (1-0). Il a marqué le but de la victoire d’une frappe en pleine lucarne depuis les 20 mètres. Liverpool n’a fait qu’une bouchée de West Ham (4-1), samedi après-midi à Anfield, lors de la 27e journée de Premier League. Une nouvelle fois portés par leur ligne d’attaque Salah-Mané-Firmino, tous trois buteurs, les Reds ont signé un succès qui leur permet de s’emparer provisoirement de la deuxième place du championnat, un point devant Manchester United, qui reçoit Chelsea dimanche. Kayserispor recevait Kasimpasa ce samedi, à l’occasion de la 23e journée de la Super Lig turque. Malgré l’ouverture du score de Mbaye Diagne pour les visiteurs (2e mn), Stéphane Badji (buteur à la 74e minute) et ses coéquipiers se sont imposés 3 à 2. Les deux Sénégalais ont inscrit chacun 3 buts dans ce championnat.

Source: wiwsport.com