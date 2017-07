Echos des Lions Kara Mbodji s’éloigne de Lille, direction l’Angleterre ?

Sous contrat jusqu’en juin 2019 avec Anderlecht, Kara Mbodji (27 ans) figurerait dans les petits papiers de Lille.

Le solide défenseur du Sénégal devrait quitter Anderlecht cet été afin de franchir un palier supplémentaire et jouer au plus haut niveau. A 27 ans, il intéresse vivement Lille qui voudrait l’enrôler. Marcelo Bielsa, qui a pris les rênes du club nordiste, est séduit par le Lion de la Teranga. Même si la possibilité de jouer sous les ordres de Marcelo Bielsa a de quoi séduire n’importe quel joueur, Kara Mbodji ne devrait pas déménager à Lille. Le prix demandé par le Sporting d’Anderlecht pour le transfert de son défenseur (entre 10 et 12 millions) serait trop élevé pour les Nordistes. Du coup, les rumeurs concernant le départ du Sénégalais vers l’Angleterre vont bon train. L’ancien joueur de Tromsö et de Genk aurait une préférence pour la Premier League en cas de transfert lors du Mercato d’été. Dans son édition du jour, La Dernière Heure rappelle ainsi que Leicester a fait une belle proposition l’hiver dernier et d’autres clubs s’intéressent encore à lui à l’heure actuelle. À tort, certains s’inquiètent de sa blessure au genou encourue en milieu de saison passée. Le joueur a pourtant repris avec le reste du groupe d’Anderlecht et a déjà rejoué sans souci 45 minutes en match. Il est prêt à passer le cap. Reste à avoir des offres concrètes venues d’Angleterre.

Sadio Mané rejoint le groupe la semaine prochaine

Le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, a confirmé que Sadio Mané fera son retour la semaine prochaine, une fois que le club revient de la tournée de l’Extrême-Orient. « Sadio est sur le chemin du retour. Le plan est qu’il viendra avec nous en Allemagne », a-t-il déclaré au site officiel du club. « Le plan est qu’il va s’entrainer normalement avec nous quand nous sommes de retour en Angleterre. « Nous avons attendu assez longtemps pour lui maintenant! Malheureusement, il n’était pas prêt à s’entraîner, mais il avait l’air bien. Maintenant, il devrait être prêt quand on reviendra. »

Zargo Touré prolonge avec Lorient jusqu’en 2020

L’Equipe informe que le défenseur sénégalais a confirmé son engagement au FC Lorient relégué en deuxième division. Il a prolongé d’un an son contrat avec le club. Zargo, l’un des défenseurs sénégalais les plus réguliers en sélection nationale va vouloir aider son club à revenir dans l’élite française. C’est un joueur assez polyvalent en défense. Il est capable de jouer comme arrière droit, mais aussi d’évoluer dans l’axe central.

Barcelone réactive le dossier Ismaila Sarr

Le journaliste espagnol annonce sur son compte Twitter que le FC Barcelone a réactivé le dossier Sarr. Ismaila Sarr devrait probablement commencer dans l’équipe B d’Ernesto Valverde, mais il aurait probablement l’opportunité de montrer ses talents dans la première équipe. L’international sénégalais a fait 31 apparitions dans toutes les compétitions en 2016/17, marquant quatre buts