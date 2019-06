«Eco», la monnaie unique pour remplacer le CFA

Les pays membres de la Communauté des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) espèrent instaurer une monnaie unique dénommée « Eco » dans l’espace communautaire, en 2020. L’annonce a été faite à l’issue de la réunion des Ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales des quinze pays de la région, les 17 et 18 juin à Abidjan en Côte d’Ivoire. D’après un expert financier ouest-africain sous couvert de l’anonymat, qui s’est confié à l’AFP : « Parler de la monnaie unique de la CEDEAO présente un bénéfice politique immédiat. Cela permet d’éteindre la polémique sur le franc CFA. Le modèle de la future banque centrale devrait être fédéral. Le régime de change retenu sera flexible avec un ciblage de l’inflation globale comme cadre de politique monétaire. Sur ce, les États de la CEDEAO devront mettre en œuvre des mesures et des réformes pour s’acheminer vers une convergence macro-économique qui conditionnera la création d’une monnaie unique crédible. Pour sa part, Adama Koné, ministre ivoirien de l’Économie et des Finances, la monnaie unique n’est plus une utopie technocratique. Toutefois, il a reconnu qu’il reste à lever des obstacles pour la libre circulation des biens, des capitaux et des personnes à l’intérieur de la CEDEAO. D’après M. Koné, par ailleurs président de la réunion d’Abidjan., ils ont enregistré des avancées notables, notamment dans les performances en matière de convergences macroéconomiques, conditions sine qua non pour la crédibilité du processus de création de la monnaie. Ainsi, les pays ont jusqu’au 29 octobre pour transmettre à la Commission de la CEDEAO leurs programmes pluriannuels de convergence pour la période 2020-2024. En attendant la suite des évènements, les regards seront tournés vers Abuja au Nigeria où se tiendra le 29 juin 2019, la session ordinaire des Chefs d’États et de Gouvernements de la Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest.

Zachari BADJI