Ecole des bibliothècaires archivistes et documentalistes (Ebad) : le Pr Penda Mbow demande l’implication des Etats.

Dans le cadre des activités de son cinquantenaire, l’École de Bibliothécaires, Archivistes et Documentalistes (EBAD) de l’UCAD organise un colloque international portant sur le thème : « Les sciences de l’information documentaire au service de la recherche, de la formation, de l’intégration et du développement durable ». Lors de cette rencontre qui a regroupé d’éminents professeurs et acteurs de l’éducation, les plaidoyers ont porté sur la revalorisation de l’école.

Selon la présidente du comité scientifique, l’enjeux des écoles bibliothécaire n ‘est pas seulement scientifique mais il est aussi politique.

Sur cette lancée le Pr Penda Mbow invite les Etats à mettre des moyens pour conserver les archives d’autant plus qu’elles jouent un rôle important dans les prises de décisions.

Pour le Professeur, ce colloque vient à son heure car il permet de mesurer l’impact de ces efforts consentis. Le directeur général de l’Ebad quant à lui, demande la gestion dudit institut par des acteur compétentes. Mais aussi la remise de diplôme sanctionnant la fin de 3 années de formations.

L’école des bibliothécaires archivistes et documentalistes a formé depuis sa création en 1967 plus de 2500 étudiants venus divers horizons.

Fatou Baba Fall