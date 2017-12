Ed Sheeran et Adèle en compétition pour chanter la bande originale du prochain James Bond !

Qui chantera la bande originale du prochain film James Bond ? Si la chanteuse Adèle serait déjà en pourparlers avec la compositrice de la bande originale, sachez qu’Ed Sheeran ne compte pas lui faciliter la tache.

En effet, très intéressé par ce projet, le jeune homme a confié sur le plateau Late Late Show de Tom Snyder : « Pour James Bond, j’ai un générique prêt depuis trois ans, juste au cas où. Mais je ne peux vous dire le nom, sinon quelqu’un pourrait me le voler ».

Et même si Adèle part avec une longueur d’avance après le succès de Skyfall, l’interprète de Shape of you et Perfect, qui cartonne actuellement dans les charts, pourrait bien tout faire basculer. A la rédac’, on a déjà la solution : un duo ! Qu’en dites-vous ? Sur les réseaux sociaux, les internautes sont très partagés sur le choix de l’artiste ! Adèle ou Ed Sheeran ? On attend vos réactions dans les commentaires.