Edouard Mendy de retour dans la tanière

Blessé à quelques minutes du coup d’envoi du match contre le Kenya, le 1er juillet dernier, en phase de poules, Edouard Mendy avait quitté la capitale égyptienne pour se soigner. Le gardien de but des “Lions”, titulaire au début du Mondial, était retourné à Reims pour entamer le traitement de sa fracture du quatrième doigt de la main gauche, qui l’écartait des terrains pour un mois. S’il n’est pas encore opérationnel pour remettre les gants, Edouard Mendy a effectué le déplacement pour retrouver ses coéquipiers, qualifiés en finale de la Coupe d’Afrique des Nations, deux semaines plus tard.

Selon E-Media, même en quittant le stage au lendemain de sa blessure, le joueur de 27 ans avait émis la volonté de revenir pour pousser ses coéquipiers dans la phase finale, après avoir subi une ostéosynthèse. Celle-ci s’est d’ailleurs “parfaitement déroulée”, si l’on en croit son club, le Stade de Reims. Edouard Mendy est actuellement à l’hôtel des Lions et assistera à la finale comme ses coéquipiers et lui s’étaient promis. Comme Emedia l’avait également demandé aux “Lions” dans le graphique de soutien d’avant-match contre l’Ouganda, comptant pour les huitièmes de finale. Il ne reste plus qu’à parfaire la dernière ligne de l’histoire en allant décrocher la médaille d’or.