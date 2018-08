Edouard Mendy (Reims) : « Pourquoi j’ai préféré le Sénégal »

Le portier de Reims (Ligue I française) Edouard Mendy est l’une des surprises de la dernière liste d’Aliou Cissé. Dans un entretien accordé à Record, Mendy explique son choix de venir jouer pour le Sénégal et pourquoi il a changé de nationalité sportive. « J’ai juste participé un stage au Portugal avec l’équipe nationale de la Guinée Bissau. Mais, il faut noter que ce n’était pas ma volonté de jouer avec la Guinée Bissau. Je pense que ça aussi, il faut que les gens le sachent. Même en le faisant, je n’étais pas heureux. Je l’ai fait pour faire plaisir à mon père (de nationalité Bissau Guinéenne) qui avait un souci de santé. Mais, je n’étais heureux sous ses couleurs », confie-t-il. Mendy souligne que ses parents ont cependant compris et accepté sa décision. « Ils ont compris que je n’étais pas heureux. Et ils m’ont demandé de faire ce que j’ai envie de faire mais pas de leur faire forcément plaisir parce qu’avant tout c’est moi qui joue. »