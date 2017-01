Les éducateurs spécialises en colère

Pour la formation militaire et paramilitaire de 200 élèves admis aux concours directs et indirects dans le cadre du plan de recrutement d’agents de l’Administration pénitentiaire. Pour les deux entités, il s’agit d’un ’’précédant aussi grave que dangereux puisque des mineurs âgés de moins de 18 ans en conflit avec la loi, présentant les caractéristiques d’une forte inadaptation psychologique et sociale vont cohabiter avec 200 élèves militaires et paramilitaires’’, déplorent-les syndicalistes.

…Foncièrement contre la décision ministérielle, les éducateurs spécialisés estiment que l’affectation d’une partie du Centre dédié à la rééducation et à la réadaptation des jeunes, dépossède la Direction de l’Education surveillée et de la Protection sociale de son outil de travail le plus moderne. ‘’C’est là une décision qui amoindrit davantage le rôle du Ministère dans la stratégie nationale de protection de l’enfance et ce, au même moment où l’Etat du Sénégal investit des milliards pour sortir les enfants des rues et bannir toute incarcération de mineur sur l’ensemble du territoire national’’, mettent en garde les éducateurs spécialistes qui se disent disponible au dialogue social pour la sauvegarde des intérêts supérieurs des enfants.

Enquete