Education : Faire du bilinguisme un des piliers de l’amélioration des enseignements/apprentissages

Le Soleil- La 21ème Semaine de l’école de base a été clôturée, le 19 mai 2017, à Rufisque, par un forum organisé par l’Ong Ared (Association pour la recherche et l’éducation pour le développement) sur le thème : « L’importance de l’engagement des acteurs dans la promotion de la lecture et des langues nationales pour l’amélioration des performances scolaires ».

Les activités marquant la 21ème Semaine de l’école de base ont été clôturées le 19 mai 2017. L’école El hadji Moussa Diallo, dans la commune de Rufisque, a abrité la cérémonie. Autorités administratives, locales, parents d’élèves, élèves, bref, toute la communauté éducative du département de Rufisque et les défenseurs des langues nationales étaient présents.

Animations culturelles, exposition et sensibilisation ont rythmé cette dernière journée dont le point d’orgue a été le forum organisé par l’Ared (Association pour la recherche et l’éducation pour le développement) sur « L’importance de l’engagement des acteurs dans la promotion de la lecture et des langues nationales pour l’amélioration des performances scolaires ».

Un thème que le ministre de l’Education nationale a beaucoup apprécié. « Cette réflexion nous interpelle tous et nous engage à tous les niveaux dans nos rôles et responsabilités pour soutenir cette dynamique enclenchée », a déclaré Serigne Mbaye Thiam. Selon lui, « les éléments d’innovation qui structurent la thématique constituent la voie royale pour l’amélioration significative et durable des performances des élèves dans les disciplines fondamentales ». Poursuivant, M. Thiam a souligné que la campagne de distribution gratuite de 446.000 livres de lecture aux élèves, organisée par Doubaï Ker, par le biais de l’Ared, illustre parfaitement l’engagement de cette Ong et de ses partenaires stratégiques aux côtés du ministère de l’Education nationale pour relever le défi de la qualité des enseignements/apprentissages.

Meilleurs résultats dans les classes bilingues

Le forum de clôture de la Semaine de l’école de base a été aussi une occasion pour le ministre de féliciter les Ong et programmes intervenant dans la promotion et le développement de l’enseignement des langues nationales. Aussi, les a-t-il invités à faire du bilinguisme un des piliers de l’amélioration des enseignements/apprentissages.

S’expliquant sur le thème du forum, le directeur général de l’Ared a relevé la pertinence de l’utilisation des langues nationales dans les enseignements. Pour Mamadou Amadou Ly, des évaluations faites par un cabinet indépendant ont montré que les classes bilingues, comparées aux classes monolingues, ont les meilleurs résultats en français. Un point de vue partagé par Fatou Guèye Sall, élève en classe de CM2. A l’en croire, le bilinguisme lui a permis d’être performante en langue et communication. En plus, elle dit comprendre vite les consignes de son enseignant. La petite Fatou a également affirmé que la langue maternelle est le meilleur moyen de communication, elle augmente donc les chances de réussite.

Ces bons résultats de l’expérience bilingue ont été capitalisés. Ce qui a permis à l’Etat d’avoir un modèle bilingue harmonisé qui sert d’approche commune à tous les intervenants dans ce domaine.

Lors de cette cérémonie, le directeur général de l’Ong Ared a réitéré l’engagement de son association à travailler aux côtés des services du ministère de l’Education nationale pour apporter sa contribution à la réussite de l’école sénégalaise. Sa structure s’engage aussi à améliorer l’environnement lettré des élèves. Pour cela, l’association va initier une campagne de distribution gratuite de 446.000 livres dans les 10 Inspections de l’éducation et de la formation (Ief) partenaires de l’Ared.

Pape Coly NGOME