Education: Les Inspecteurs bloquent tous les examens professionnels

La résolution de la crise scolaire est loin d’être acquise. Les inspecteurs de l’Education qui fustigent l’attitude du gouvernement à leur égard, seront en mouvement d’humeur du lundi 27 mai au samedi 9 juin prochain. Selon Walf Quotidien, ils ont bloqué tous les examens professionnels et la formation des élèves maîtres.

Les inspecteurs de l’Education dénoncent le non paiement des heures supplémentaires dues au titre de l’année académiques 2016/2017 aux formateurs de Crfpe pour le compte de la formation initiale des élèves maitres de la génération 5. Et là, ils indexent le silence coupable des ministres en charge de l’Education et de la Formation sur la question des inspecteurs de l’enseignement.

Ainsi, le syndicat des inspectrices et inspecteurs de l’Education affirme que la tentative de marginalisation des corps de contrôle dans le dispositif de règlement de la crise scolaire ne marchera pas. Ils useront de tous leurs moyens légaux pour se battre afin d’obtenir gain de cause.