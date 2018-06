Education: Les Inspecteurs déroulent leur 3ème plan d’action

Le syndicat des inspectrices et inspecteurs de l’éducation nationale du Sénégal (Siens) haussent le ton. Non satisfait des engagements du Gouvernement, le Siens a lancé, à partir d’hier lundi 11 juin, et ce jusqu’au samedi 23 juin, son troisième plan d’action. Lequel prévoit le gel de tous les examens professionnels (pour l’élémentaire et le moyen secondaire), de l’arrêt des cours à partir de 10h pour la formation initiale des élèves-maîtres dans les CRFPE, du gel des activités d’encadrement et de supervision dans les écoles et établissements placés sous la responsabilité des inspections de l’éducation et de la formation et des Inspections d’académie. Dans les colonnes de Vox Populi, le Siens dénonce «l’attitude négative » du Gouvernement dans la prise en charge de leur plateforme revendicative.