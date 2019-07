Effondrement d’une dalle à l’Enea: Mary Teuw accusé

Le syndicat unique des enseignants du Sénégal/enseignement supérieur et recherche (SUDES/ESR) accuse le recteur Ibrahima Thioub et l’ancien ministre de l’Enseignement supérieur, Mary Teuw Niane d’être les responsables de l’effondrement de la dalle sur une femme de ménage à l’ESEA.

Dans un communiqué, ladite structure avance que « cet effondrement était prévisible. La direction de l’ESEA avait fait le diagnostic technique de la situation de l’école, mais le SUDES/ESR avait également attiré l’attention du recteur de l’UCAD Ibrahima Thioub et du ministre Mary Teuw Niane sur la situation, mais ils n’ont rien fait. Ceci étant, le syndicat tient le recteur Ibrahima Thioub et l’ancien ministre de l’Enseignement supérieur, Mary Teuw Niane pour personnellement responsable du sort de cette dame, qui est actuellement entre la vie et la mort ».

Mardi dernier, une dalle des toilettes de L’ESEA s’est affaissée sur une femme de ménage. Grièvement blessée, la victime a été évacuée dans un hôpital de la place.