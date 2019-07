Egypte: “On a retrouvé des gris gris sur le lit de Mbaye Niang”

« Marabouté au sein de la tanière, Mbaye Niang n’a pas été en réussite lors de cette Can 2019 ». Voici le coup de gueule du journaliste sportif Amédine Sy, qui était en Egypte, déplorant, le manque de solidarité entre certains joueurs.

Mbaye Niang avait commencé à se poser des questions sur son manque de réussite au début de la Can 2019. Et c’est par la suite, qu’il a trouvé des gris-gris dans sa chambre. Et il n’a même pas participé à l’entraînement ce jour, révèle Amédine Sy.

Le journaliste sportif, dit qu’il était au courant de cette information en Égypte. Mais, comme, « on était en pleine compétition, je ne voulais pas le divulguer au risque de perturber le mental. Il me fallait agir en responsable, déclare-t-il.

Poursuivant, le Dg de Sport 221 renseigne aussi qu’au sein de la tanière, « il y a des joueurs qui s’évitent, qui ne se côtoient pas par peur d’être marabouté ». Et les dirigeants sont au courant de cette situation, mais, « font tout pour le nier ». Et il est grand temps de poser le débat, car, on ne gagnera rien comme trophée avec ces pratiques.

« On peut concevoir du maraboutage pour faire gagner l’équipe. Mais, de là à marabouter certains joueurs de la tanière, pour jouer à leurs places, c’est très grave », dénonce-t-il.