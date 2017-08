Ejecté du capital de la Bnde : Yérim Sow revendique 12 milliards contre les 5 milliards de l’Etat

Le richissime Yérim Sow dérangerait-il l’Etat du Sénégal ? Une interrogation qui mérite une profonde réflexion. Dans tous les cas, le président de la République, aurait demandé son éviction du capital de la Bnde selon le quotidien l’As. Détenant 32% du capital de ladite banque, l’Etat décide de donner 5 milliards au patron de Teylium qui réclame sans pitié 12 milliards au gouvernement.

L’Etat du Sénégal veut éjecter le milliardaire Yérim Sow de la Banque Nationale de Développement Economique(BNDE). Mais le Pdg du holding Teylium réclame 12 milliards à l’Etat qui ne lui propose que 5 milliards. Étant actionnaire de taille avec 32% du capital, le quotidien estime que le richissime constitue un facteur bloquant de la banque nationale qui devrait être un fleuron de l’économie. A l’en croire, il mettait les bâtons dans les roues du Dg Thierno Seydou Nourou Sy et refusait que la banque accompagne le textile ou les huiliers. S’il accepte d’être éjecté du capital de la Bnde, le patron de Teylium, est loin d’accepter la somme qu’il juge dérisoire. Véritable investisseur et connaisseur du monde des affaires, il réclame sans pitié 12 milliards à l’Etat. Le moins que l’on puisse dire, Yérim Sow devient une cible de l’Etat vu que le capital de la Bnde ne constitue pas la seule pomme de discorde, son dossier sur la cession de la licence de Tigo en est une autre et l’oblige à faire face à l’Etat du Sénégal qui a signé un décret en faveur de son adversaire financier Kabirou Mbodje, le Pdg de Wari.

Safiyatou Diouf Ndiaye