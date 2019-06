Nomination d’Aliou Sall: El Hadj Kassé rajoute une couche polémique

Bon sang! Qu’arrive-t-il à El Hadj Kassé? Avant ou après sa sortie sur Tv5Monde, le ministre-conseiller à la présidence du Sénégal en charge de la communication de Macky Sall s’est également entretenu avec la Radio Africa n° 1 autour du débat sur les contrats pétroliers suite au reportage de la Bbc impliquant le frère du Chef de l’Etat et qui n’a pas encore livré tous ses secrets.

En effet, le Monsieur chargé de Com du Palais, risée de tout le monde suite à sa sortie sur la chaîne internationale Tv5 Monde, va encore s’attirer les foudres de Yakham Codou Mbaye, directeur du quotidien national “Le Soleil” et fervent défenseur de Aliou Sall, frère du Président, mais également, d’autres proches du directeur de la Caisse des dépôts et Consignation (CDC).

Selon El Hadj Hamidou Kassé, “c’est parce que Macky Sall était mis dos au mur qu’il a confié une direction [la Cdc] à “son frère” Aliou Sall. Qui a donc forcé Macky Sall à agir contre sa volonté ?

En tout cas, cette phrase sortie de la bouche du Ministre conseiller, en charge de la communication du Palais, vient mettre de l’huile sur le feu et ne va surement pas plaire à celui qui tient les manettes du pouvoir Exécutif, encore moins les proches collaborateurs de Aliou Sall qui semblent ils, sont déjà très remontés contre El Hadj Hamidou Kassé. Pour El Hadj Kassé, la polémique est normale mais l’ouverture d’une enquête permettra d’apaiser les esprits. Il répondait aux questions de Stéphanie Hartmann.

Le reportage de la BBC sur des accusations de malversations dans l’attribution de champs pétroliers continuent d’agiter la classe politique sénégalaise et hante toujours le sommeil au plus haut sommet de l’Etat.