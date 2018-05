El Hadji Diouf aux Lions : « visez les quarts de finale au minimum »

El Hadji Diouf était présent à la Salle des Banquets de la Présidence de la République, ce jeudi, pour la remise traditionnelle du drapeau national aux Lions. La star de la génération 2002 a exhorté ses jeunes « frères » à faire autant qu’eux voire les dépasser en Russie. Pour Dioufy, le peuple sénégalais et surtout l’Afrique attendent des Lions.

« Le peuple sénégalais et surtout l’Afrique attendent d’eux. C’est d’avoir une participation digne et voire extraordinaire pour le Sénégal », a dit l’ancien international sénégalais.

Commentant le message du Chef de l’Etat, El Hadji Diouf se veut clair : « C’est ce que je me suis toujours dit en tant que footballeur. A chaque fois que je rentrais dans un terrain, je me disais qu’on me tue, on ne me déshonore pas … Nous et les militaires, on a une chose en commun. A chaque fois qu’on représentait le Sénégal, on chantait l’hymne national. Et ces joueurs doivent l’avoir dans leur tête. Aujourd’hui, tout a été fait, il ne reste qu’eux. C’est à eux de donner le meilleur d’eux-mêmes. Et surtout de représenter le Sénégal afin que la nation toute entière vibre à nouveau. La Coupe d’Afrique dernière, c’était l’erreur qu’on n’était pas en demi-finale et aujourd’hui on va se rattraper en allant au minimum en quarts de finale. Les Lions doivent avoir du caractère pour aller devant », a-t-il conseillé.

Senego