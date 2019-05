El Hadji Diouf : « Je n’ai pas de regrets… »

Dans une interview accordée à nos confrères de Bein Sport, la légende du football sénégalais, El Hadji Diouf, a abordé plusieurs sujets. Sans langue de bois.

L’ex-attaquant de Liverpool affirme n’avoir aucun regret sur sa vie, lui qui n’est pas parti de grand-chose, pour devenir l’un des meilleurs du continent.

» Je vivais dans une famille très pauvre. Tout ce qui m’est arrivé dans ma vie, c’est du mérité, et c’est du bonus. Comment voulez-vous que je regrette quoi que ce soit ? Ma grand-mère voulait une seule chose dans sa vie, que je l’amène à la Mecque, et je l’ai fait. Ma mère est heureuse, et elle est contente de moi. Ma famille, j’ai investi sur elle et sur mes enfants », a confié Dioufy, ému et fier.