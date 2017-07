EL HADJI DIOUF, SALIF DIAO, RIGOBERT SONG… Le Top 10 des stars africaines de Liverpool

Fraîchement débarquée du côté de la Mersey pour la coquette somme de 42 millions d’euros, la super star égyptienne, Mohamed Salah, perpétue une tradition de stars africaines ayant porté la prestigieuse tunique de Liverpool, dans un registre qui ne manquera pas de rappeler Titi Camara, El Hadji Diouf, Djimi Traoré ou encore le grand Bruce Grobbelaar dans les années 80. Si certains ont été idolâtrés, d’autres n’ont pas connu le même succès. Petite piqûre de rappel.

Titi Camara (Guinée) : (1999-2000) 33 apparitions (9 buts)

Il n’a joué qu’une seule saison chez les Reds, mais Aboubacar « Titi » Camara est dans la mémoire de tous les supporters de Liverpool. En effet, en Octobre 1999, le club de la Mersey s’apprêtait à jouer un match de championnat face à West Ham. Dans la matinée, le buteur guinéen apprenait le décès de son père. Il décida tout de même de jouer. Et comme un symbole, il signa le but de la victoire.

Salif Diao (Sénégal) : (2002-2007) 61 apparitions (3 buts)

Débarqué en Angleterre suite à ses brillantes performances lors de la Coupe du monde 2002, le Sénégalais a remporté la Coupe de la Ligue pour sa première saison avec les Reds. Il a également participé au parcours victorieux de Liverpool en Ligue des champions lors de la saison 2004-2005.

El-Hadji Diouf (Sénégal) : (2002-2005) 80 apparitions (6 buts)

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le héros de l’épopée du Mondial 2002 n’a pas laissé un souvenir impérissable du côté d’Anfield. L’international sénégalais, acheté par les Reds pour 10M€, n’a jamais su justifier ce lourd investissement. En deux ans passés à Liverpool, il n’a marqué que 6 buts.

Djimi Traoré (Mali) : (1999-2006) 141 apparitions (1 but)

Sept années chez les Reds, 141 titularisations et une victoire en Ligue des champions UEFA, le parcours de l’ex international malien à Liverpool est un modèle de réussite.

Rigobert Song (Cameroun) : (1999-2000) 33 apparitions

Transféré de la Salernitana en 1999, l’ex capitaine des Lions Indomptables n’a pas laissé une trace indélébile chez les fidèles d’Anfield Road. Après une seule saison et 33 apparitions il quitta le Royaume de sa Majesté pour Lens.

Bruce Grobbelaar (Zimbabwe) : (1980–1994) 628 apparitions

Quatorze années au club, 629 rencontres, six titres de champion d’Angleterre, trois coupes d’Angleterre, trois coupes de la Ligue et un statut de légende du côté des Reds, le dernier rempart zimbabwéen a mis Liverpool dans sa poche.

Momo Sissoko (Mali) : (2005-2008) 51 apparitions (1 but)

Titulaire lors de son premier exercice chez les Reds, l’ex international malien a vécu une deuxième année compliquée à cause de plusieurs pépins physiques. Il ne parviendra pas à retrouver son niveau en Angleterre et quittera Liverpool pour la Juventus en 2008.

Kolo Touré (Côte d’Ivoire) : (2013-2016) / 71 apparitions (1 but)

Arrivé de Manchester City en juillet 2013 à 31 ans, l’ex capitaine des Eléphants s’est imposé comme l’une des figures les plus influentes et les plus appréciées du côté d’Anfield. Il n’a pas ajouté grand-chose à son riche palmarès avec ce passage chez les Reds, mais il a toutefois atteint la finale de la Ligue Europa en 2016

Sadio Mané (Sénégal) : (2016-) 27 apparitions (13 buts)

Recrue offensive majeure du club de la Mersey l’été dernier pour la coquette somme de 41 millions d’euros, l’enfant de Bambali (Sénégal) a conquis de manière remarquable les cœurs des fidèles d’Anfield avec notamment 13 buts et 5 passes décisives en 25 titularisations la saison écoulée. L’attaquant vedette des Lions de la Téranga a même été désigné joueur de la saison par les supporters.

Mohamed Salah (Egypte) : (2017-)

Tout juste transféré de l’AS Rome contre un chèque conséquent de 42 millions d’euros, plus 8 millions de bonus éventuels, l’Egyptien pourrait potentiellement devenir le joueur le plus cher de l’histoire du prestigieux club de la Mersey devant le belgo-congolais Benteke Liolo (46,5 millions d’euros en 2015) et son nouveau compère d’attaque Sadio Mané. Le transfert du véloce ailier des Pharaons séduit les supporters des Reds comme les observateurs et fait de lui le footballeur africain le plus cher de l’histoire.

Source : Liverpool