El Hadji Diouf: «Je suis le Léopold Senghor du football sénégalais…»

«Je suis le Léopold Senghor du football sénégalais…», a laissé entendre El Hadji Ousseynou Diouf. L’international sénégalais, lors d’une interview accordée à la chaîne Bein Sport, a fait savoir qu’il pouvait jouer pour la France ou n’importe quelle équipe dans le monde.

Mais, à cause de son engagement pour son continent (Afrique), il sera toujours aux côtés des Africains pour aider à développer le football du Continent. Dioufy a aussi été interpellé sur le joueur le plus « surcoté ». Pour lui, « aujourd’hui on fabrique des joueurs… Nous, on ne nous a pas fabriqués. Que tu parles de nous dans les journaux ou pas, on fera parler de nous… On fait partie de ces joueurs là, les Zidane, les Maradona…»

Ses plus beaux souvenirs en tant que joueur : le match contre le Maroc qui a permis au Sénégal de se qualifier en Coupe du monde. Ses « regrets » : le pire joueur avec lequel il a eu à jouer…; entre autres sujets ont été évoqués lors de cet entretien