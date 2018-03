El Hadji Issa Sall, Pur: ‘’Le Sénégal est un grand corps malade’’

Après avoir débuté à Dakar sa tournée de précampagne électorale en vue de la présidentielle de 2019, le Pr. El hadji Issa Sall, leader du Parti de l’Unité et du Rassemblement (Pur), a été accueilli dans la capitale du Ndiambour hier.

En tournée dans le Ndiambour, le leader du Parti de l’Unité et du Rassemblement (Pur) a peint un tableau sombre du pays. « La situation est catastrophique à plusieurs points de vue au Sénégal. Si on assimile le Sénégal à un corps humain, on dira que ça va mal partout’’, a dépeint Issa Sall. Dans le secteur de l’Education, de la Santé, de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Elevage, ce sont les acteurs eux-mêmes qui crient leur détresse, a souligné le Pr Issa Sall. Dans le sous-secteur précis de l’Enseignement supérieur privé, dit-il, l’Etat ne s’acquitte pas de ses dettes auprès de ceux qui rendent un service public. Et d’ajouter : « si nous sollicitons les suffrages des Sénégalais, c’est parce que le PUR a des solutions par rapport à tous ces problèmes-là « . Au sujet de la précampagne factuelle ouverte par le président Macky Sall à travers ses »tournées économiques’’, le leader du Pur préconise l’indifférence : ‘’Nous ne nous en occupons pas. Nous préférons rencontrer nos camarades de parti pour leur présenter des alternatives crédibles afin de les sortir de leur souffrance. Au sujet des candidatures, il a soutenu n’avoir rien rejeté au sein de l’opposition. En ce qui concerne sa formation politique, le Pr. El Hadji Issa Sall signale que le PUR se porte très bien. ‘’Déjà, lors des dernières élections législatives précisément, nous avons investi partout sauf dans deux départements. Mais nous visons de couvrir le Sénégal et de travailler sérieusement’’, a-t-il conclu.

Sidy THIAM