El Hadji Malick Guèye : »Ceux qui ont été épinglés par la justice doivent se justifier et rendre gorge avant de pouvoir déposer candidature…

El Hadji Malick Guèye revient à la charge. Pour la Présidentielle de 2024, l’ancien député libéral originaire de Lat Mingué est pour des prétendants clean et sans reproche. A l’en croire: »Je partage l’avis du Président de la République Macky Sall. Ceux qui ont été épinglés pour faute de gestion grave ( détournements de biens publics, notamment) n’ont aucun droit de se présenter à la prochaine élection présidentielle. Ils doivent aller répondre d’abord, rendre gorge si c’est avéré. Le Sénégal ne doit pas être laissé entre des mains de gaspilleurs de l’argent public, de gens qui se préoccupent plus de leurs intérêts bassement matériels que l’épanouissement du peuple souverain. Cela est une question de dignité », lance le souteneur d’Idrissa Seck pour la Présidentielle de 2024. L’ancien Président de la Fédération départementale PDS de Kaolack et, non moins, Conseiller spécial du Président Wade,de renchérir: »Le Président Macky a un bilan reluisant et entend léguer un pays économiquement émergent et démocratiquement debout. Il ya, aujourd’hui, de ces personnes qui ne méritent plus aucun poste car elles ont fait de véritables désastres financiers partout où elles passent . Que justice soit faite avant qu’ils prétendent autre chose et, ne serait-ce que, au nom de la République et de l’Etat de droit », s’est-il expliqué.

