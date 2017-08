Election législatives de 2017 BBY gagne largement dans la région de Kaolack

Le scrutin du 30 juillet pour les Législatives de 2017 s’est déroulé hier sur toute l’étendue du Sénégal. A Kaolack, comme dans plusieurs localités du pays, Benno Bokk Yakaar a largement gagné, selon Les résultats provisoires.

Au niveau de la commune de Kaolack, il y avait 4779 inscrits, 2228 votants, 15 bulletins nuls et 2193 suffrages valablement exprimés. Benno Bokk Yakaar a obtenu 1035 voix, la Coalition gagnante 416 voix, Manko Taxawu Sénégal 230 voix et le PUR 127. A Nioro sur 10696 inscrits, 3936 ont voté pour 3905 suffrages exprimés. Benno Bokk Yakaar a obtenu 2574 voix, la Coalition gagnante 400 voix et Manko Taxawu Sénégal 362. Dans le département de Guinguinéo, Benno Bokk Yakaar a eu 17129 voix, la Coalition gagnante 6419, le PUR 2391 voix et Manko Taxawu Sénégal 1539 voix. Tous les quartiers de Kaolack ont été gagnés par BBY sauf Touba Ndorong où tous les bureaux de vote ont été raflés par la Coalition Gagnante de Me Wade. A signaler que le scrutin s’est déroulé dans un calme au niveau des centres. A noter que beaucoup d’électeurs n’ont pas pu voter faute de ne pas avoir reçu leur carte d’identité ou leur nom ne figurait pas sur les listes. Ce que beaucoup d’électeurs déplorent.

Ndèye F. Thiam Correspondance particulière Kaolack