Election Présidentielle: Habib Sy déclare sa candidature

A moins de dix mois de l’élection présidentielle de 2019, les déclarations de candidature commencent à fuse d’un peu partout. La dernière en date est celle d’Habib Sy, ancien maire de Linguère, ex directeur de cabinet du président Wade. Le chef de file du parti PEM (Parti de l’Espoir et de la Modernité), a fait sa déclaration lors d’un méga-meeting tenu ce week-end à Linguère. Les militants et sympathisants du PEM sont venus massivement des tous les coins et recoins du Djoloff, voire du reste du pays pour répondre à l’appel d’Habib Sy. Dans son discours, M. Sy, après avoir remercié les militants, a invité tous les Sénégalais à voter en sa faveur, surtout les wadistes. Il a en outre exigé une personne neutre au Ministère de l’Intérieur pour une organisation parfaite des élections présidentielles de 2019. Selon Habib Sy, une fois élu à la tête du pays, il promet de régler les problèmes des Sénégalais et diminuer le train de vie de l’Etat. Le PEM compte remporter le prochain scrutin présidentiel.

L’ancien maire de Linguère promet de faire une tournée nationale en vue de mobilier des militants pour battre Macky Sall et sa coalition. Selon Habib Sy, il est blanc comme neige, n’a jamais usé de l’argent du pays pour faire quoi que ce soit, et défie quiconque de prouver le contraire.

Samba Khary Ndiaye