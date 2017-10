Election présidentielle Podor veut doubler son score en 2019

Les responsables de «Benno Bokk Yakaar» (BBY) du département de Podor étaient en tournée, ce week-end, au niveau de la base, pour remercier les populations, à la suite de leur large victoire aux dernières élections législatives.

« Notre victoire dans le département de Podor a largement contribué à celle de ‘Benno’ au niveau national, donnant au Président Macky Sall une majorité qualifiante à L’assemblée nationale. Cette tournée est uniquement une tournée de remerciements des populations», a d’emblée déclaré Cheikh Oumar Anne, directeur du COUD et par ailleurs coordonnateur de BBY lors des législatives de 2017. Après avoir remercié les populations du département, le maire de Ndioum leur a clairement notifié que la mouvance présidentielle veut doubler le score obtenu aux dernières législatives en 2019. «Nous sommes le département à avoir, sur les 47 listes, gagné avec plus de 69 000 voix. C’est cette dynamique que nous voulons maintenir. Nous ne sommes pas en campagne, mais nous voulons garder le cap. Nous voulons doubler ce score en 2019. Cela est possible», a-t-il affirmé à Thilé Boubacar, première étape de la tournée. Cheikh Oumar Anne était accompagné par les maires de plusieurs commune du département. Par ailleurs, le maire de la commune de Ndioum a listé les maux auxquels demeurent confrontées les populations du département de Podor. Il s’agit des problèmes d’irrigation des terres, dans un contexte marqué par un hivernage peu pluvieux. « Podor souffre de la rareté de l’eau qui n’est plus seulement destinée à l’agriculture, mais aussi à produire de l’électricité, au détriment de la culture de contre-saison qui en pâtit fortement », a-t-il fait savoir. Toutefois, il indique que le chef de l’Etat, Macky Sall, a pris l’option résolue de faire des zones rurales des territoires viables et compétitifs avec l’Acte 3 de la décentralisation. «Le département de Podor, notamment Ndioum, Guédé-village et du Fouta en général, soyez-en rassurés, car le Programme d’urgence de développement communautaire (PUDC) est fortement attendu. Il doit permettre d’ériger des routes, des pistes de production, d’électrifier certains villages enclavés qui bénéficieront également d’accès à l’eau potable », a-t-il souligné. Avant d’ajouter que l’aménagement et l’irrigation des terres du Fouta, qui est une zone sylvo-pastorale, permettront aux populations de s’adonner à la culture fourragère, avec l’accès au crédit pour les producteurs. Cependant, le maire de Ndioum de noter que les populations du Fouta remercient le président Macky Sall et soutiennent la politique de développement qu’il mène partout dans le pays, à travers le Plan Sénégal émergent (PSE) qui vise la transformation économique et sociale de tout le Sénégal. « Lors des législatives, le département de Podor a largement voté en faveur de l’Alliance pour la République (APR), assurant que la dynamique unitaire affichée par les responsables du camp présidentiel sera maintenu jusqu’en 2019, pour réélire le président Macky Sall dès le premier tour », a-t-il rappelé.

Khady Thiam COLY