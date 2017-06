ELECTIONS DU 30 JUILLET 2017 Me Wade présidentialise les législatives

A un siècle de vie moins neuf, l’ancien Président Wade veut tenter le tout pour le tout pour ces législatives. Les importants moyens déployés font craindre beaucoup de choses.

On le présentait fauché et à court d’argent. Mais les minutes de la conversation entre Wade et ses alliés donne une autre réalité. Les moyens colossaux détenus par les Wade, serait-il à l’origine des tensions diplomatiques entre Doha et Dakar ? En tout cas, le trésor de guerre est bien mis en place. Une occasion pour Me Abdoulaye Wade d’étaler encore toute son imprévisibilité. Il a annoncé à ses proches et au comité d’investitures, que sa Coalition ne souffrira pas de manque de moyens. « Je mettrai plus que Macky et ses alliées » a-t-il lancé, aux frères d’Oumar Sarr. Pour ce faire, tous les départements seront dotés de moyens mobiles avec deux véhicules 4X4 par département. S’y ajoute, le budget de campagne à coup de millions par candidats investis ! C’est dire que Me Wade compte armer ses troupes.

Wade compte mobiliser des centaines de millions, des 4X4 et un hélicoptère

Personnellement, vu son âge avancé, le père de Karim Meissa Wade voudrait lancer sa marche bleue victorieuse contre Diouf en 2000. Seulement, ses dispositions physiques l’empêchent de squatter les quatre coins du Sénégal en voiture. Pourtant, c’est ce qui était son option. Renouer avec les bains de foule. Mais son fils l’a dissuadé de battre campagne avec un hélicoptère. Le Président Macky Sall aura donc un sérieux client. Ligoté par la loi, devant donc assister à cette campagne en spectateurs, le chef de l’Etat assistera impuissant aux attaques d’un Wade qui va axer sa communication sur ce qui fera mal. Véritable communicateur, Wade profitera de cette tribune de communication véritable pour faire le bilan du régime. Pour des élections législatives. Et il donnera tous les coups. Pour qui connait Wade et ses méthodes. En face, les troupes dirigées par le Premier ministre sont avertis. Mouhammad Boune Abdallah Dione devra donc tirer toutes ses ressources pour bien vendre l’action gouvernementale. Et cela passerait par une bonne communication, pas celle scientifique mais populistes. Il faudrait, dès lors, pour le premier ministre, anticiper sur le point fort de Me Wade. Le discours populiste. Il reste maintenant pour la mouvance présidentielle à peaufiner la bonne stratégie pour contenir les assauts mortels à venir. Wade, Khalifa, Abdoul Mbaye pour ne citer que ceux-là.

