Établis en Italie, depuis maintenant 30 ans, Mamadou Sall est candidat aux élections européennes. Originaire de Pikine, en banlieue Dakaroise, et ancien vendeur de mouchoirs, notre compatriote a été investi par le Parti démocratique italien (PD). D’après LesEchos, il est un des piliers de la Communauté sénégalaise et africaine en générale en Italie, contre le racisme et autres abus.