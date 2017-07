ELECTIONS LEGISLATIVES 2017 Plus de 5 millions de cartes éditées, 329 millions de bulletins imprimés

Tout est fin prêt pour les législatives de 2017. Plus de 5 millions de cartes d’identité biométriques sont déjà été éditées et 329 000 000 bulletins de vote imprimés.

La campagne électorale pour le scrutin législatif du 30 juillet sera lancée officiellement le 9 de ce mois. Pour assurer le bon déroulement de cette compétition politique jusqu’au jour du vote, l’administration a réquisitionné tous les moyens, humain et matériel, à même de permettre une meilleure prise en charge organisationnelle aux partis politiques et autres listes en lice. Ainsi, le Ministre de l’Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo, a-t-il révélé, hier, à l’Assemblée nationale, que plus de 5 millions de cartes d’identité biométriques ont déjà été éditées sur les 6 200 000 enrôlées. Mieux, dit-il, 256 000 cartes d’identité ont été envoyées vers la diaspora. Concernant l’organisation du scrutin des législatives du 30 juillet prochain, Abdoulaye Daouda Diallo a indiqué que 329 000 000 bulletins de vote ont été imprimés. Cependant, il a reconnu que des efforts devront être faits à l’intérieur du pays, promettant que des commissions mobiles seront créées partout où le besoin se fera sentir. Il a aussi indiqué que la distribution des cartes d’électeur se poursuivra jusqu’au soir du 28 juillet, l’avant-veille du scrutin prévu le dimanche 30 juillet. Il a annoncé qu’une vérification des lieux de vote sera entreprise pour parer à toute entrave au scrutin, du fait des intempéries. Aussi rassure-t-il de la possibilité de prolonger le vote au-delà des heures de fermeture des bureaux de vote sans pouvoir dépasser minuit.

M BA