ÉLECTIONS LÉGISLATIVES- BBY Fatick bat le rappel des troupes

Benno Bokk Yakaar, section de Fatick, entend tout mettre en œuvre pour assurer à la coalition présidentielle une majorité mécanique à l’Assemblée nationale, au soir du 30 juillet.

Les leaders des partis qui composent la coalition Benno Bokk Yakaar de Fatick, se préparent pour la campagne afin que la coalition puisse sortir victorieuse dans le département du Président de la République, Macky Sall. Pour réussir cette ambition, l’heure est à la remobilisation des troupes. Sous la houlette du doyen Madior Diouf, il sera mis en place un noyau dur qui va regrouper les maires du département, les investis, les différents partis politiques membres de la coalition et les identités remarquables. Cependant, une rencontre de toutes les composantes politiques de la coalition est prévue pour ce 30 juin 2017 à 10 heures, à Fatick, pour une large discussion sur les modalités de mise en place de ce noyau. Après cette première étape, le ministre Mbagnick Ndiaye et son équipe vont élaborer un calendrier départemental de campagne. Il est prévu un meeting pour accueillir le Premier ministre, Mouhammad Boun Abdallah Dionne, qui dirige la liste nationale de la coalition pendant la campagne pour les législatives. Toutefois, la date et le lieu de l’accueil restent à déterminer. Les responsables des partis politiques de la coalition ont également prévu de sillonner l’ensemble des communes du département de Fatick pour mieux vendre les réalisations du chef de l’Etat Macky Sall.

Khady Thiam COLY