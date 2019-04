Elections locales: Le report est inévitable

Le report des élections locales initialement prévues au mois de juin avant d’être reportées au 1er décembre 2019 se précise.

D’après des sources de «L’As», en dehors de la position affichée par le Président Macky Sall qui voulait formellement faire la proposition à l’occasion du dialogue national du 28 mai prochain, il se trouve que techniquement, c’est quasiment impossible de respecter le calendrier électoral et d’organiser les locales au 1er décembre prochain.

Car en plus de la révision exceptionnelle des listes électorales qui va se tenir, il est prévu une longue durée entre la collecte de parrainages et la vérification des signatures.

En plus de cela, il se trouve que le gouvernement et les députés seront en plein marathon budgétaire à cette date (du premier décembre).

Last but not least, il y a le fait que les caisses de l’Etat ont été rudement éprouvées par la présidentielle.