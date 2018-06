Un élève de 14 ans viole sa camarade de classe de Cm2

Abdou D, a été arrêté pour viol sur sa camarade de classe de Cm2, A. Nd, 14 ans. Le garçon a attiré la fille sur la terrasse d’une maison et l’a menacée avec un couteau avant d’abuser d’elle.

Le garçon use de subterfuges et demande à la fille de le rejoindre sur la terrasse. Il envoie un commissionnaire qui trouve alors la fille chez des copines de classe et lui demande de répondre à l’appel d’un individu, sans autre précision. La demoiselle attendait dans la maison sa grand-mère, qui a l’habitude de l’y confier, avant d’aller s’affairer à son petit commerce. La gamine déboule dans la cour de la concession, promène le regard partout, mais ne voit l’ombre de son appelant. Elle entend la voix de quelqu’un, soulève la tête et voit son camarade de classe Abdou, perché sur la terrasse. Ainsi, ce dernier lui fait signe de la main et lui demande de le rejoindre vite pour une petite discussion.

La fille gravit en vitesse les escaliers, sans état d’âme, localise le garçon et le retrouve dans un coin de la terrasse. Mais, à peine la gamine arrive sur les lieux, l’adolescent saisit sa main, l’attire avec force et lui demande de coucher avec lui. La fille croit à une farce de mauvais goût, grommelle et tente de redescendre. Le jeune lubrique insiste, se montre très menaçant et brandit un couteau. Il plaque la demoiselle contre lui, pose l’arme blanche sous sa gorge et jure de sévir. Celle-ci s’affole, craint pour sa vie et accepte l’offre. Le garçon l’allonge au sol dans un endroit discret de la terrasse et la viole, sous la menace de son couteau. Après son forfait, Il se relève, réajuste à la va-vite son pantalon et détale. Abandonnant sur lieux la pauvre dans un piteux état.

Le mis en cause démasqué, a été par la police de Yeumbeul. Il a déféré au parquet de Pikine/Guédiawaye, lundi dernier, rapporte le journal Les Echos.