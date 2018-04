Les élèves mettent Ziguinchor sens dessus dessous

Les élèves de Ziguinchor ont manifesté violemment hier, leur colère en battant le macadam. Les potaches exigent la fin de la grève des enseignants et la reprise des cours. Pendant plusieurs heures, les élèves des établissements publics de la ville de Ziguinchor ont arpenté les rues pour exprimer leur ras-le-bol. Ils ont marché pour dire stop aux grèves des syndicats d’enseignants, à savoir le G6 et la Feder. Afin de marquer le coup, ils ont érigé des barricades dans les principales rues de Ziguinchor, brûlé des pneus et saccagé tout sur leur passage. Bloquant ainsi la circulation des automobilistes et des piétons.