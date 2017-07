Eliminatoires CM 2018- Sénégal-Burkina programmé le 2 septembre

La rencontre Sénégal-Burkina Faso, comptant pour la 3ème journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2018, initialement prévue le 28 août, a été décalée au 2 septembre.

« Le match aller contre le Burkina (Faso) a été programmée le 2 septembre », a confirmé le Secrétaire général de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Victor Ciss, annonçant la tenue de la rencontre retour trois jours après, le 5 septembre. Dans la même poule D, le Cap Vert recevra l’Afrique du Sud pour cette 3ème journée Le match retour (4ème journée) aura lieu à Ouagadougou. La Confédération africaine de football (CAF) a officialisé ces nouvelles dates sur son site officiel. Le Burkina Faso, leader du groupe avec 4 points (+2) est suivi de l’Afrique du Sud (4 points +1), du Sénégal (3 points) et du Cap Vert (0 point).

Un trio sénégalais pour Côte-d’Ivoire-Gabon

Un trio d’arbitres sénégalais, dirigé par Malang Diédhiou, a été désigné par la Fifa pour le match Côte d’Ivoire-Gabon du 5 septembre comptant pour la 4ème journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2018. Malang Diédhiou sera assisté par Djibril Camara et d’El Hadj Malick Samba. Le 4ème arbitre est Maguette Ndiaye. Le coup d’envoi de cette rencontre, programmée au stade municipal de la Paix de Bouaké (centre), est prévu à 17h 30 locales. La Côte d’Ivoire est leader de la poule C avec 4 points après deux journées de compétition. L’autre match du groupe opposera le Mali (1 point) au Maroc (2 points). Lors de la 3ème journée, la Côte d’Ivoire ira jouer à Libreville contre le Gabon tandis que le Maroc recevra le Mali, le 2 septembre selon la programmation publiée sur le site de la Confédération africaine de football (CAF). Malang Diédhiou a officié à l’occasion des Jeux olympiques de Rio et en 2017. Il était présent à la phase finale de la Coupe du monde des moins de 20 ans qui a eu lieu en Corée du Sud et à la Coupe des Confédérations en Russie. Il a été durant ces deux dernières compétitions mondiales arbitre assistant vidéo (VAR) que la Fifa a introduit pour la première fois au niveau mondial. Malang Diédhiou avait officié lors de la CAN 2017 au Gabon où il a sifflé lors de la demi-finale Burkina Faso-Egypte.