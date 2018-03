Éliminatoires coupe du Monde Les Lions du Sénégal ont démarré leur stage ce lundi

L’équipe nationale du Sénégal de basketball a démarré son stage de préparation en vue du tournoi de Maputo, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2019 de basketball. Sous la houlette du coach Abdourahmane Ndiaye ADIDAS, les coéquipiers de Malèye Ndoye se sont entraînés entre 10h et 12h au stadium Marius Ndiaye. Ils étaient onze sur le parquet, et seul Pape Abdou Badji était absent de la séance (retard). Néanmoins, il devrait rejoindre le groupe ce soir. Les Lions effectueront une deuxième séance ce soir à 17h00, avant de rallier la capitale Mozambicaine pour le tournoi qualificatif prévu du 23 au 23 Février. Ils se frotteront au pays hôte (Mozambique) ainsi qu’à la Côte d’Ivoire et la République Centrafricaine.

