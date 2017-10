Elizabeth II : Les revenus impressionnants de la reine d’Angleterre

« Ils sont les premiers membres de la famille royale à atteindre ces noces de platine, donc cela devrait normalement occasionner une célébration somptueuse », indique le Daily Express. Du haut de ses 91 ans, la reine d’Angleterre la plus âgée encore en activité détient le record du règne le plus long pour un monarque britannique. Sa famille se porte bien et sa popularité ne faiblit pas. Elizabeth II a toutes les raisons de sourire . La souveraine britannique s’apprête à célébrer ses noces de platine. Le 20 novembre prochain, cela fera 70 ans qu’elle a épousé le Prince Philip Mountbatten., indique le. Du haut de ses 91 ans, la reine d’Angleterre la plus âgée encore en activité détient le record du règne le plus long pour un monarque britannique. Sa famille se porte bien et sa popularité ne faiblit pas.

Et concernant sa fortune ?

Vous vous êtes toujours demandé combien touchait par an la reine ? Et bien Forbes a tenté d’apporter des éléments de réponse. L’année dernière, le magazine a estimé sa fortune personnelle de à 415 millions de livres. Montant purement symbolique puisqu’il ne concerne que son portefeuille de valeurs boursières et ses deux résidences privées de Balmoral et Sandringham qui entrent pour une part importante dans ce total. Les chevaux de courses lui rapportent des sommes d’argent assez importantes. La majeure partie des revenus de la Reine provient d’une subvention gouvernementale annuelle. Et même si elle ne possède pas personnellement les biens de la Couronne, elle en perçoit 15% des revenus. Avec toutes ces données, Elizabeth II, devrait tourner autour de 76 millions de livres sur l’année 2017-2018 ! Dire que ce chiffre pourrait en plus augmenter…