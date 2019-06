Elon Musk annonce une Tesla sous-marine, un pick-up électrique et des voitures véganes

Le PDG de Tesla Elon Musk a eu l’occasion d’évoquer les projets en cours lors de la réunion annuelle des actionnaires, faisant le point sur son futur pick-up électrique, le lancement d’un véhicule à l’autonomie XXL et d’une voiture qui pourrait être amphibie.

Le Tesla Truck fait l’objet d’un teasing depuis des mois. Elon Musk affirme simplement qu’il surpassera le Ford F-150 et « espère » présenter le véhicule dès cet été, pour un lancement prévu en 2020. D’après Elon Musk, les électriques proposées par les autres constructeurs n’étaient pas tellement plus avancées que son Model S de 2012. Pour se maintenir à la pointe du marché, Tesla travaille sur un modèle qui pourrait dépasser les 640 km d’autonomie. La voiture sous-marine de Tesla tient plus de l’expérimentation que du modèle de production mais cette voiture inspirée de la Lotus Esprit de James Bondpourrait un jour devenir réalité. Enfin, selon Elon Musk, les Model 3 et Model Y ne bénéficieront plus d’aucun produit d’origine animale et ce dès l’an prochain. Pour le moment, les deux voitures de série obtiennent un volant en cuir, plus résistant que les matériaux synthétiques. Les Model S et X peuvent toutefois être commandés en excluant le cuir.