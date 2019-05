Émergence économique en Afrique: Le Sénégal occupe la 12e place

Le deuxième classement annuel des pays africains concernant l’émergence économique, a été rendu public par le Bureau de Prospective économique (BPE). Il révèle que le Sénégal se positionne, en 2017, au 12ème rang sur 45 pays en Afrique.

Le Bureau de Prospective économique (BPE) a publié le deuxième classement annuel des pays africains concernant l’émergence économique. Ledit classement est basé sur l’Indice synthétique d’émergence économique (ISEME) construit par Moubarack Lô. Il se fonde sur quatre dimensions, à savoir la richesse inclusive, le dynamisme économique, la transformation structurelle, et la bonne insertion dans l’économie mondiale. Il présente les performances individuelles des différents pays africains de l’échantillon, évalués sous le prisme de l’ISEME.

Les plus performants des pays africains en 2017 ont été révélés dans un communiqué rendu public. Il s’agit de l’Afrique du Sud et du Maroc qui se classent parmi les pays émergents. Les moins performants des pays africains restent le Libéria, Burundi et Centrafrique. « Sur les 45 pays africains étudiés, 41 ont connu une amélioration de leur situation d’émergence sur la période 2005-2017, deux ont connu une régression et deux n’ont fait aucun progrès. Les pays ayant connu la progression la plus importante sur la période sont : Malawi, Mozambique, République du Congo, Zambie, Madagascar, Rwanda, Guinée, Niger, Sierra Léone, Botswana, Gabon, Cote d’Ivoire, Zimbabwe. Les pays ayant connu une régression sont l’Egypte et le Soudan », renseigne le communiqué qui montre que le Sénégal se positionne, en 2017, au 12ème rang sur 45 pays en Afrique.

Le Sénégal se classe dans la catégorie des pays potentiellement émergents. Son score global s’est accéléré entre 2010 et 2017, comparée à la période 2005-2010. « Durant toute la période de 2005 à 2017, le pays réalise, relativement à son rang global, sa meilleure performance dans la dimension dynamisme économique. Toutefois, à partir de 2010, il enregistre ses meilleures progressions dans les dimensions « richesse inclusive » et « bonne insertion dans l’économie mondiale », indique-t-il.

Ngoya NDIAYE