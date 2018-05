Emergence nationale et promotion entrepreneuriale: Le Meds affiche ses ambitions

Le Mouvement des Entreprises du Sénégal (MEDS) a tenu, ce weekend à Dakar, la 18ème session de son Assemblée générale. La cérémonie d’ouverture a été présidée par Amadou Ba, Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, en compagnie de Mme Innocence Ntap Ndiaye, présidente du Haut Conseil du Dialogue social.

La 18ème session de l’Assemblée générale du MEDS a été une occasion pour son président Mbagnick Diop d’afficher les objectifs ambitieux de l’organisation patronale : « Notre ambition, en tant qu’organisation patronale, est de devenir plus forte, plus dynamique et davantage engagée dans la voie de l’émergence nationale et de la promotion de l’action entrepreneuriale.» Selon le patron du MEDS, au niveau de l’entreprise, une perte définitive de compétitivité se traduit par la faillite. A l’échelle du pays, une perte de compétitivité, si momentanée qu’elle soit, est vécue à travers des pressions sur la qualité et les conditions de vie. C’est pour cela, dira-t-il, le MEDS ne démord pas de cette ambition car l’esprit d’initiative qui est la sève nourricière de son action l’impose à être un grenier de tissu productif national, un fenil de valeurs ajoutées produites et un canot de créations d’emplois. Cette session qui se tient chaque année est un moment d’échanges, d’évaluation, d’élaboration de projets, de programmation d’un agenda d’action et, comme de tradition, de renouvellement du Bureau Exécutif et du Conseil d’Administration. A l’en croire, cette Assemblée générale s’accommode des principes de transparence et de programmation que nous nous sommes imposés. Ces principes sont générateurs de stratégies de renforcement du management structurel, de performance de la gouvernance interne et de planification d’activités d’avant-garde qui portent de l’avant. D’après M. Diop, le MEDS a réussi à partager sa vision de l’économie, sa conception du Partenariat Public-Privé, sa représentation de l’entreprenariat et son attachement à l’innovation. Deux raisons l’expliquent, à savoir une volonté de réaliser en son sein et au sein de ses membres une croissance interne qui repose sur le développement interne de l’Entreprise. Mais aussi l’accès à la croissance externe qui suppose un fécond partenariat Public-Privé. Durant l’année 2017, a rappelé Magnick Diop, le MEDS a initié et partagé des agrégats novateurs qui rendent compte de l’importance des entreprises qui le composent. Son dynamisme dans la contribution au développement économique et social est salué par tous. Ce dynamisme est la somme du labeur de ses membres et l’expression d’une commune volonté de faire de l’économie d’entreprise une réalité nationale.

Les métiers du pétrole et du gaz dans l’agenda du MEDS

Concernant les prochaines activités du mouvement, M. Diop est sur le lancement de cercle des jeunes entrepreneurs du Sénégal qui aura lieu le 5 juillet. « Nous serons à Paris, en partenariat avec l’institut Mandela, à l’Assemblée nationale française pour un symposium sur la croissance inclusive en Afrique. Nous serons aussi à Washington à la fin du mois de novembre, en partenariat avec le CIA (coperate Council in Africa) qui est la principale organisation américaine qui gère les investissements américains en Afrique pour organiser également un symposium », a -t-il expliqué. Parlant des perspectives, le président du MEDS a informé qu’ils ont créé une nouvelle commission qui va se charger de tout ce qui est Energie et Gaz. Selon lui, dans leurs initiatives, ils sont en train de former certains jeunes dans ce secteur parce que le Sénégal attend du pétrole et du gaz. « On a des centaines de milliers de jeunes et surtout au niveau du MEDS avec la fondation emploi jeunes. On a 80 à 95.000 de profil de CV, mais il n’y a pas un seul qui a été formé dans ce secteur » a soutenu Magnick Diop. Et de conclure : « Nous sommes en train de réfléchir pour les recycler pour qu’il y ait des compétences sénégalaises pour accompagner ce secteur vital pour l’économie sénégalaise ».

