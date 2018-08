Emigration clandestine: Le Ministre de l’Intérieur Espagnol à Dakar

Le Ministre de l’Intérieur Espagnol, Fernando Grande-Marlaska, est dans nos murs. Il a rencontré hier le Président de la République, Macky Sall, et son homologue sénégalais, Aly Ngouille Ndiaye.

Dans ce contexte de rapatriement des sénégalais de l’Espagne, la lutte contre l’immigration irrégulière a été cœur des débats. Il nous revient que le Ministre Espagnol de l’intérieur a mis en exergue la préoccupation « partagée » en ce qui concerne la recherche de nouvelles routes migratoires par les groupes organisés qui agissaient jusqu’à très récemment dans la zone de la Méditerranée centrale.

« La meilleure façon de lutter contre l’immigration irrégulière et contre les réseaux de trafiquants d’êtres humains, c’est la prévention à l’origine et la coopération », a déclaré Grande-Marlaska. Il a assuré que le modèle hispano-sénégalais est apprécié dans le reste de l’Union Européenne et que l’Espagne « est, et veut continuer à l’être, le pont entre Dakar et Bruxelles ».