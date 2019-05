Emigration: Trois Sénégalais tués en mer

Alassane Guèye, Hady Guissé et Gagnado Diop, originaires de Matam, ont été tués en mer. Le drame est survenu hier jeudi, 2 mai, en Méditerranée. Selon des informations de leurs proches rapportés par E-Média, ils quittaient le Maroc à bord d’embarcation pour se rendre en Espagne.

Alassane Guèye, 32 ans, célibataire, était vendeur de vêtements en Mauritanie. Hady Guissé, 27 ans, marié et père d’un enfant était, quant à lui, cordonnier. Gagnado Diop, le plus âgé des trois, 42 ans, était Agent de sécurité de proximité (Asp) à Dakar. Divorcé et père de deux enfants, il avait quitté Dakar pour se rendre au Maroc en quête de l’Eldorado.