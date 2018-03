Emission « Grand Oral » du samedi 03 mars 2018- Avec Absa Wade, directrice de l’équité et de l’égalité de genre (Par Fatou Thiam Ngom)

REWMI.COM- En prélude de la journée mondiale de la femme, le 8 mars prochain, l’ émission « Grand Oral » de ce samedi 03 mars 2018 a reçu Mme Ngom Absa Wade, Directrice de l’équité et de l’égalité de genre. Sur les ondes de la 97.5 Rewmi FM, elle est longuement revenue sur la préparation de cette journée et la question de la femme. A noter que pour cette année, le thème qui a été choisi est : « autonomiser les femmes et les filles rurales ».