Emission « Toute la ville en parle » du samedi 03 mars 2018- Avec El Hadj Abdoulaye Seck Amnesty International (Par Ndèye Coumba Moreau Diop)

REWMI.COM- L’actualité au Sénégal est dominée cette semaine par le débat concernant le rapport 2017 d’Amnesty international section sénégalaise. l’Ong affiche sa déception sur l’indépendance de la Justice et les droits humains au Sénégal. Réagissant à ce rapport, qu’il conteste, le Premier ministre Mahammad Boun Abdallah Dionne a taxé les droit-de-l’hommiste de « politiciens masqués ». L’émission « Toute la ville en parle » de ce samedi 03 mars 2018 a cherché a en savoir plus pour les auditeurs de la radio Rewmi fm (97.5). Pour cela, la journaliste Ndeye Coumba Moreau a reçu Monsieur El Hadj Abdoulaye Seck membre d’Amnesty International. Il a été question de la situation des droits de l’homme au Sénégal et dans le monde, du rôle des droits-de-l’hommiste dans la chose politique mais aussi de plusieurs sujets concernant l’actualité nationale.