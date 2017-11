Emission « Toute la ville en parle » du samedi 11 novembre- Avec Famara Ibrahima Cissé Président Acsif (Par Ndeye Coumba Moreau)

Les banques et institutions financières font florès au Sénégal. Cependant, leurs méthodes de fonctionnement sont diversement appréciées par les sénégalais. Certains même se sont constitués en Association des clients et sociétaires des institutions financières (Acsif). La dite association, dirigée par Monsieur Famara Ibrahima Cissé compte organiser une marche de protestation le vendredi 17 novembre prochain. C’est le prétexte choisi par la journaliste Ndèye Coumba Moreau pour recevoir M. Cissé afin d’élucider les auditeurs de la radio Rewmi fm (97.5) sur les problèmes que rencontrent les clients des banques et institutions financières au Sénégal.