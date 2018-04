Emission « Toute la ville en parle » du samedi 21 avril Avec Me Aya Boun Malick Diop Sg du sytjust (Par Ndeye Coumba Moreau)

Votre émission « Toute la ville en parle » de ce samedi 21 avril 2018 donne la parole au syndicat des travailleurs de la justice (sytjust). Me Aya Boun Malick Diop, secrétaire général dudit syndicat était l’invité de la journaliste Ndèye Coumba Moreau. Il a parlé des problèmes que rencontrent les travailleurs de ce corps si important au Sénégal, mais aussi de l’état d’avancement des négociations avec l’Etat du Sénégal quand on sait qu’il sont régulièrement en mouvement depuis un certain temps. Il a été également question dans cet entretien de l’actualité nationale.