Emission « Toute la ville en parle » du samedi 22 juillet 2017 avec Mme Rokhyatou Gassama, pdte du Collectif des victimes et parents de victimes de violences électorales au Sénégal (Par Ndeye Coumba Moreau)

Nous sommes à quelques jours de la date des élections législatives. Les différents partis et coalitions de partis politiques poursuivent leur campagne électorale. Beaucoup de violences sont notées de part et d’autres, portant ainsi préjudice à la quiétude de la population sénégalaise. La journaliste Ndèye Coumba Moreau, toujours collée à l’actualité, essaie, pour ses auditeurs de la radio rewmi fm, de savoir les causes, mais aussi les conséquences de cette frénésie. Pour en parler, la 97.5 a reçu Madame Rokhyatou Gassama, présidente du collectif des victimes et parents de victimes de violences électorales au Sénégal, par ailleurs, coordonnatrice du Cadre de réflexions et d’actions sur les violences politiques.

