Emission « Toute la ville en parle » du samedi 6 mai 2017- Avec Guy Marius Sagna et Serigne O. Beye – Par Ndeye Coumba Moreau –

La journaliste Ndeye Coumba Moreau, au diapason de l’actualité économique, a choisi de parler du Francs Cfa, mais aussi des Accords de Partenariat économique dans ce numéro de l’émission « Toute la ville en parle » de ce samedi 6 mai 2017. Ses invités Serigne Ousmane Beye, économiste et Guy Marius Sagna du Front Non Aux Ape ont décortiqué, pour les auditeurs de la radio rewmi fm (97.5) les avantages et inconvénients du Franc de la Communauté Financière en Afrique (Fcfa) pour les pays africains, précisément francophones, mais aussi des Ape. Une émission au contenu très riche. Ecoutez.