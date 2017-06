Emmanuel Macron prépare déjà l’après-législatives

Le chef de l’Etat, qui espère obtenir une majorité absolue au scrutin des 11 et 18 juin malgré quelques accrocs, planifie un été chargé en matière de réformes.

LE MONDE- Dernière ligne droite. Dans douze jours, Emmanuel Macron sera fixé sur les contours de sa majorité et les marges de manœuvre dont il disposera pour réformer. A l’Elysée, on espère que celle-ci sera « la plus large possible », à l’issue des élections législatives des 11 et 18 juin. Jusqu’à présent, les sondages prédisent au président de la République les scénarios les plus favorables, soit une majorité absolue pour La République en marche (LRM), dont les candidats sont d’ailleurs arrivés largement en tête dans dix des onze circonscriptions des Français de l’étranger, qui ont voté une semaine avant l’Hexagone. « On va avoir une majorité, sans avoir besoin du MoDem », veut croire un ministre.

Instruit des erreurs passées, notamment l’été raté de François Hollande en 2012, Emmanuel Macron, qui a pensé et conçu très en amont sa geste présidentielle, a minutieusement préparé ses cent premiers jours sur le fond. « Il ne perdra pas de temps », au lendemain des législatives, assure-t-on à l’Elysée. Rebaptisé « restauration de la confiance dans notre vie démocratique », le projet de loi sur la moralisation de la vie publique doit être présenté en conseil des ministres dès le 14 juin. L’adoption de cette première réforme se fera ensuite en plusieurs temps : certaines mesures nécessitent une réforme de la Constitution, d’autres, une loi organique ou une loi ordinaire. Document explosifAlors que le terrorisme est revenu hanter l’actualité avec les attentats de Manchester et de Londres, M. Macron veut également installer rapidement sa fameuse « task force » chargée de coordonner l’antiterrorisme. Le sujet sera à l’ordre du jour d’un conseil de défense le 7 juin mais l’organisation de la structure et les noms de ceux qui en prendront la tête seront dévoilés un peu plus tard, précise l’Elysée, où l’on rappelle que les nominations des futurs patrons de cette task force sont corrélées à celles des numéros un des services de…