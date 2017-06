Emmanuel Macron reçoit la bombe Alex Morgan à l’Elysée… Brigitte Macron veille au grain

Ce mardi soir, Emmanuel Macron et son épouse Brigitte accueillaient l’équipe féminine de foot lyonnaise, vainqueur de la Ligne des Champions… Grâce à sa superstar américaine, Alex Morgan, les Lyonnaises sont plus populaires que jamais. Ce n’est pas le président qui dira le contraire !

Les mauvaises langues diront que la Première Dame surveille son mari… de très près. En tout cas le 20 juin, c’était la fête à l’Elysée. Les joueuses de l’OL ont été reçues ce mardi à l’Élysée par Emmanuel Macron en présence de Gérard Collomb et Jean-Michel Aulas. Le président de la République a acueilli les joueuses à 18h30 avant de prononcer un discours et de poser pour la traditionnelle photo de famille avec le président. Ce n’est pas la première fois que la capitaine de l’OL va croiser Emmanuel Macron puisqu’elle était présente au meeting lyonnais du candidat le 4 février dernier.

L’Élysée, «c’est un lieu qui doit fêter les victoires et la France est un pays de victoires, de conquêtes et d’optimisme. On l’avait peut-être un peu oublié», a lancé le président de la République dans les jardins du palais présidentiel devant les footballeuses vêtues de leur maillot. Le président a fait l’éloge d’ «un formidable exemple, une volonté de porter dans la durée les valeurs du sport » et aussi « un modèle de citoyenneté».

A ses côtés son épouse, Brigitte Macron tout sourire. En jeans slim brut et veste blanche esprit militaire, la Première Dame a profité de ce bon moment dans les jardins de l’Elysée. Et peut-être jeté un oeil sur son époux… Eh oui si l’équipe de Lyon est aussi populaire, c’est notamment du fait d’Alex Morgan. Aussi connue pour ses performances que pour ses photos de mode, la bombe n’a pas fini de faire parler d’elle.

yahoo.fr